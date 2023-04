Kiedy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pojawiają się problemy z wypłacalnością, konieczne może być przeprowadzenie procedury upadłościowej. To z kolei rodzi pewne konsekwencje dla spółki jako całości, a także indywidualnie dla członków zarządu. Jakie skutki wywołuje ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Częstym wyborem przedsiębiorców co do formy prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z charakterystycznych zasad jej funkcjonowania jest fakt, że wspólnicy mogą cieszyć się dużym poziomem bezpieczeństwa w razie pojawienia się problemów finansowych spółki. Wszystko z uwagi na fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, a to oznacza, że jest podmiotem niezależnym od wspólników. W razie gdy upadłość spółki z o.o. stanie się prawdopodobnym scenariuszem, mogą być oni spokojniejsi niż w przypadku innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Co natomiast oznacza procedura upadłościowa dla członków zarządu? Z jakimi konsekwencjami musimy liczyć się po ogłoszeniu upadłości spółki z o.o.?

Odpowiedzialność członków zarządu

Do odpowiedzialności członków zarządu może dojść w sytuacji, kiedy nie będzie mogło dojść do egzekucji z majątku spółki. W praktyce oznacza to okoliczności, w których spółka nie posiada po prostu majątku, który mógłby posłużyć w celu zaspokojenia wierzycieli. Wtedy to właśnie członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za długi spółki. Solidarność oznacza tutaj, że odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie, z których każdy odpowiada za całość długu. Zadłużenie nie jest więc dzielone na części w ilości odpowiadającej liczbie członków zarządu.

Istnieje jednak sposób na to, by uwolnić się od odpowiedzialności. W tym celu członkowie muszą wykazać jedną z przesłanek wskazanych przez Prawo upadłościowe. W pierwszym przypadku członkowie zarządu muszą udowodnić, że zgłoszono we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Członek może również wykazać, że ewentualne niezgłoszenie wniosku nie nastąpiło z jego winy. Ostatnia możliwość dotyczy wykazania, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Co oznacza ogłoszenie upadłości dla samej spółki z o.o.? Kiedy już do tego dojdzie, spółka występuje w obrocie prawnym z dodatkiem wymaganego w takiej sytuacji oznaczenia “w upadłości”. Zarząd spółki musi wydać jej majątek oraz dokumenty związane z jej funkcjonowaniem. Jego obowiązkiem jest również przekazywanie wszystkich istotnych informacji sędziemu-komisarzowi i syndykowi. To właśnie syndyk przejmuje zarząd nad spółką i jej majątkiem, który staje się masą upadłości. W wyniku procedury upadłościowej następuje sprzedaż całego majątku w celu uzyskania środków potrzebnych do zaspokojenia interesów wierzycieli spółki. W związku z ogłoszeniem upadłości wygasają zawarte umowy zlecenia oraz pełnomocnictwa. Fakt upadłości może mieć również wpływ na innego rodzaju umowy w wyniku przepisów prawa lub decyzji syndyka. Zwykle spółka ulega likwidacji, jednak można tego uniknąć. Spółka może zostać uratowana, jeśli zostanie zawarty układ z wierzycielami lub kiedy przeprowadzi się przygotowaną likwidację pre-pack.