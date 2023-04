– W styczniu kupiłem w jednym z marketów elektronicznych konsolę do gier. Po krótkim użytkowaniu okazało się, że działa ona wadliwie. W biurze obsługi klienta usłyszałem, że mam dostarczyć produkt do sklepu, w którym go nabyłem. Po złożeniu reklamacji poprosiłem, aby towar został do mnie odesłany przesyłką kurierską. Powiedziano mi, że muszę go odebrać osobiście – usłyszeliśmy od jednego z naszych czytelników. Jak sprawdziliśmy, dzwoniąc na infolinie kilku sklepów, nie był to odosobniony przypadek. Tymczasem, jak przypominają prawnicy, taka praktyka nie jest zgodna z obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. ustawą z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337; dalej: u.p.k.), implementującą do polskiego prawa dyrektywy: cyfrową, towarową oraz Omnibus.