PiS szlifuje ofertę dla kobiet. Ma być skierowana do kilku grup – matek chcących wrócić do pracy, kobiet 50+ oraz tych prowadzących mikrofirmy. Pod uwagę brane są m.in. granty, które miałyby pokryć koszty opieki nad dziećmi, jeśli młode matki wrócą na rynek pracy; mogłyby być również przeznaczone na podwyżkę składki ZUS, jeśli kończy się preferencyjna stawka. Wysokość bonów? Mowa o co najmniej kilkunastu tysiącach złotych. Z kolei dla kobiet zbliżających się do emerytury miałyby być programy na przekwalifikowanie.