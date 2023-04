Pomoc państwa ma się opierać na dwóch instrumentach. Pierwszy to Bezpieczny kredyt 2 proc. Projekt przewiduje, że budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał kredytobiorcy różnicę między stałą stopą a oprocentowaniem kredytu na poziomie 2 proc. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które nie są i nie były właścicielami mieszkania lub domu ani nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu. Drugi instrument, który wprowadza procedowana ustawa, to Konto mieszkaniowe.

– W tym rozwiązaniu najważniejsze jest to, że gromadzone środki nie stracą realnie na wartości. Po 10 latach oprócz oprocentowania bankowego, i to bez podatku Belki, państwo wypłaci premię. Będzie to albo wskaźnik inflacji, albo wskaźnik wzrostu cen mieszkań, jeśli będzie on wyższy niż wzrost inflacji – tłumaczył Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii. Opozycja krytykowała projekt, wskazując przede wszystkim na brak pieniędzy na jego realizację.