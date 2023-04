Ratunkiem dla takich przedsiębiorców może się okazać postępowanie układowe. Jest ono alternatywą dla decyzji o upadłości przedsiębiorstwa i stwarza szansę na jego utrzymanie. Otwarcie tego postępowania następuje po uwzględnieniu przez sąd restrukturyzacyjny wniosku dłużnika. We wniosku musi on co najmniej uprawdopodobnić, że ma zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego oraz zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Do wniosku o otwarcie postępowania należy dołączyć propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym.

Sąd wyznacza nadzorcę sądowego, który ustala skład masy układowej i dokonuje oszacowania majątku dłużnika. Następnie nadzorca przedstawia sądowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje dłużnika i spis wierzytelności. Wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw dotyczący pominięcia jego wierzytelności bądź ustalenia jej w niewłaściwej wysokości.