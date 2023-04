Sprawa dotyczyła wysokości odszkodowania za część działki przejętą pod budowę drogi publicznej. Cała działka miała powierzchnię ponad 1,8 ha i znajdowały się na niej zakład usługowy prowadzony przez ojca właścicielki gruntu, budynek mieszkalny i gospodarczy oraz garaż. Część działki o powierzchni ok. 0,12 ha została wywłaszczona i zajęta pod budowę drogi publicznej. Właścicielka skierowała do starosty wniosek o wycenę nieruchomości i zapłatę odszkodowania. Wartość wyliczył rzeczoznawca na podstawie operatu szacunkowego gruntu, przyjmując wartość działki jako przeznaczonej wyłącznie na inwestycję drogową. Odszkodowanie ustalono na 31 tys. zł.

Na taką wycenę nie zgodziła się właścicielka, odwołując się do wojewody. Twierdziła, że operat szacunkowy sporządzono nierzetelnie, ponieważ rzeczoznawca oszacował wartość fragmentu działki w oderwaniu od jej całości. Przyjął, że skoro został on przeznaczony pod drogę publiczną, jego wartość jest dużo niższa. Właścicielka wskazywała natomiast, że podziału działki dokonano wyłącznie ze względu na zamierzoną budowę drogi, a rzeczoznawca zignorował to, że grunt był zagospodarowany, przeznaczony na cele mieszkalne i działalności gospodarczej oraz stanowił część jednolitej nieruchomości. W efekcie odszkodowanie zostało zaniżone i nie odpowiadało rzeczywistej wartości rynkowej gruntu.