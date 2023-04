Chodzi o rodzaje działalności gospodarczej, które pojawiły się na rynku od czasu poprzedniego rozporządzenia z 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1012). W dotychczasowych wyłączeniach nie mieszczą się m.in. platformy internetowe, umożliwiające sprzedaż towarów i usług na odległość. Zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który opracował projekt nowego rozporządzenia, ,,porozumienia dotyczące świadczenia usług pośrednictwa internetowego są porozumieniami wertykalnymi i w związku z tym zasadne jest objęcie ich wyłączeniem grupowym”.

Porozumienia wertykalne są zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych etapach łańcucha: produkcja–dystrybucja. Ich zakres nie ogranicza się jedynie do klasycznie rozumianego wprowadzania towarów do obrotu albo przedstawicielstwa handlowego, lecz także zawiera pakiety typu know how. Dzięki nim możliwe staje się znaczące obniżenie kosztów logistycznych, co w konsekwencji przekłada się na niższą cenę dla klienta.