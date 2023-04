Od kilku lat prowadzę niepubliczne przedszkole w gminie. Niestety do 15 stycznia br. nie przedstawiłem gminie rozliczenia dotacji za 2022 r. na kwotę ok. 200 tys. zł. Miało to związek z obsadą kadrową. Rozliczenie złożono dopiero w połowie marca. Wójt poinformował mnie, że zostanie wymierzona kara za naruszenie dyscypliny w zakresie dotacji. Czy wójt rzeczywiście może mnie ukarać?

W związku z tym, że czytelnik prowadzi niepubliczne przedszkole, na które z urzędu gminy uzyskuje dotacje, odpowiedzi na zadane przez niego pytanie należy szukać m.in. w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.). Zasady udzielania dotacji rada gminy określa na podstawie art. 38 ust. 1 u.f.z.o. Wynika z niego, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala: