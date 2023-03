Musi być zgoda czy nie?

Czy fundacja rodzinna będzie musiała uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta? To jedno z pytań, które pojawiło się przy okazji analizy nowej ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326; dalej: ustawa). Odpowiedź na nie jest o tyle niejednoznaczna, że wspomniana ustawa wymaga takiej zgody, a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1; dalej: RODO) – nie. Doprecyzujmy, że chodzi o zapisane w art. 32 ust. 4 wspomnianej ustawy przetwarzanie innych danych osobowych beneficjentów niż te wskazane w art. 32 ust. 1, np. takich jak: wykształcenie, adres e-mail czy numer telefonu, ale w zakresie, w jakim nie jest to niezbędne do świadczenia, jakie ustawa gwarantuje beneficjentom.