Jedną z kwestii spornych w toku wieloletnich prac legislacyjnych nad ustawą z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326) było to, czy fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Ostatecznie zdecydowano, że fundacje, które na mocy nowych przepisów zaczną powstawać w Polsce od 22 maja br., mogą prowadzić taką działalność, jednak w charakterze skupionym na zarządzaniu majątkiem. Wykluczono w ten sposób prowadzenie operacyjnej działalności na poziomie fundacji. Jest to także związane z kluczowym celem funkcjonowania fundacji rodzinnej w perspektywie wieloletniej, tj. gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Jakie jednak działania może podejmować fundacja, żeby działać zgodnie z przepisami? Czy może zarządzać nieruchomościami albo udzielać pożyczek? Na pytania odpowiadają Martyna Kokosińska, adwokat, senior associate w Olesiński i Wspólnicy i Bartłomiej Bąk, doradca podatkowy, consultant w Olesiński i Wspólnicy.

•Jakie ryzyko wiąże się z wniesieniem do fundacji rodzinnej dzieł sztuki nabytych w celach inwestycyjnych? Fundacja rodzinna może w ramach swojej działalności gospodarczej zbywać mienie, o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu jego dalszego zbycia. Problem polega na braku kryteriów decydujących o tym, czy mienie zostało nabyte wyłącznie w tym celu.