Jednak Ministerstwo Infrastruktury (MI) szuka również innych rozwiązań, które mają przywrócić świetność transportowi publicznemu. Stąd prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Jednym z zaproponowanych rozwiązań miało być udostępnienie autobusów szkolnych nie tylko uczniom, lecz także innym pasażerom (patrz: ramka). - Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do przewozów autobusowych dla pasażerów poprzez umożliwienie korzystania przez pasażerów z dotychczas „zamkniętych” przewozów szkolnych realizowanych autobusami szkolnymi - argumentował resort w uzasadnieniu do projektu. W najnowszej wersji dokumentu z 21 lutego br., do której dotarł DGP, przepis ten jednak zniknął.