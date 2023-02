Na to pytanie nie ma prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Zgodnie z art. 211 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) spółka dominująca oraz spółka zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują się interesem grupy obok interesu spółki. Nie może to jednak zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej. Tym samym nie ma wątpliwości, że pokrzywdzenie wierzycieli – obok pokrzywdzenia wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej – jest granicą działalności grupy spółek. Jednak w praktyce znaczenie tej przesłanki jest trudne do ustalenia. Dlaczego?