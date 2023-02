W środę Sąd UE stwierdził, że sporna decyzja jest obarczona wieloma naruszeniami prawa mającymi wpływ na rozstrzygnięcie. Przypomniał, że niektóre interwencje, choć na pierwszy rzut oka zdają się dotyczyć ogółu przedsiębiorstw, charakteryzują się selektywnością, a co za tym idzie, mogą faworyzować niektóre firmy. W tej sprawie stosowano trzy rodzaje zniżek opłat lotniskowych mających zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw lotniczych korzystających lub mogących korzystać z portu lotniczego w Timișoarze. Jedną z nich był upust w wysokości 72–85 proc. dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej ponad 70 t, przewożących co najmniej 10 tys. pasażerów miesięcznie.