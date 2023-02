Głównym celem dyrektywy SUP jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z plastikowych produktów jednorazowego użytku obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim. Oprócz zakazu wprowadzania niektórych z nich do obrotu przepisy mają zapewnić bodźce ekonomiczne zniechęcające do stosowania tego typu plastiku. I w tym zakresie nowelizacja przewiduje wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla marszałków województw, którzy będą od przedsiębiorców pobierać na wyodrębnione rachunki bankowe nowe opłaty. Jednostki handlu detalicznego, handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne będą zobowiązane do doliczania do ceny produktów pakowanych w jednorazowe plastiki dodatkowej kwoty, która ma zniechęcać konsumentów do ich zakupu. Maksymalna stawka opłaty za sztukę produktu wyniesie 1 zł, a ostateczna kwota zostanie ustalona w rozporządzeniu ministra właściwego ds. klimatu. Jeśli przedsiębiorca nie wniesie należnej opłaty do 15 marca za poprzedni rok lub uiści niższą, marszałek województwa określi wysokość zaległości w drodze decyzji. W przypadku jej niewykonania marszałek ustali dodatkową opłatę, która będzie stanowiła 50 proc. tej niewniesionej. Dochód budżetu samorządu województwa będzie stanowić 5 proc. opłat z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu poboru. Pozostała część będzie przekazywana przez marszałka Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu wybrane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wymienione w załączniku do ustawy, będą zobowiązani do ponoszenia corocznej opłaty na sfinansowanie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów, które powstaną w wyniku stosowania jednorazowego plastiku. Stawki wahać się będą od 3 gr do 20 gr za 1 kg wprowadzonych produktów, w zależności od ich rodzaju. Podobnie jak w przypadku opłaty naliczanej przez jednostki handlowe będzie je przyjmował marszałek województwa i ustalał ewentualne zaległości, a 5 proc. z opłat będzie stanowić dochód województwa.