Chodzi o to, że dokonanie czynności prawnej przez członka zarządu spółki, pomimo istnienia sprzeczności interesów, nie skutkuje jej nieważnością. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2022 r. (sygn. akt II CSKP 575/22). Niezależnie od tego, jakie standardy obowiązują w stosunkach wewnętrznych między zarządem a spółką, kompetencje do jej reprezentowania nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Nie można oczekiwać od kontrahenta spółki, żeby badał, czy interesy członka zarządu są zgodne z interesami spółki. Osoba trzecia nie może również wymusić na członku zarządu, aby ujawnił tę sprzeczność. Skuteczne wobec osób trzecich mogą być tylko ustawowe ograniczenia uprawnień członków zarządu do reprezentowania spółki.