Jak zauważa kancelaria Grant Thornton, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – ustawa nakładająca na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości niefinansowej, choć dotyczy niemieckich podmiotów, pośrednio może oddziaływać także na polskich przedsiębiorców. Jej głównym celem jest zmotywowanie biznesu do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, by menedżerowie, podejmując decyzje związane z zarządzaniem firmą, jej rozwojem i inwestycjami, brali pod uwagę środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny (Environmental, Social and Governance, w skrócie: ESG).