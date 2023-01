Sprowadza się ona do zawarcia przez zadłużonego przedsiębiorcę układu ze swoimi wierzycielami. Zanim jednak do tego dojdzie, konieczne jest powołanie doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. Zadłużona firma przygotowuje razem z nim propozycje układowe, które mogą obejmować odroczenie terminu spłaty zobowiązań, rozłożenie ich na raty, redukcję czy zmianę zabezpieczeń wierzytelności. Następnie te propozycje są przedstawiane wierzycielom. Warto podkreślić, że w toku postępowania dłużnik zachowuje prawo do zarządzania swoim majątkiem oraz do dokonywania zarówno czynności zwykłego zarządu - związanych z jego przedsiębiorstwem - jak i przekraczających go.