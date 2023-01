„1200 GB za darmo przez rok” – to hasło reklamowe używane przez T-Mobile Polska zwróciło uwagę Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszczął on wobec spółki postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Firmie grozi kara do 10 proc. obrotu.

Zdaniem prezesa UOKiK sposób reklamowania promocji przez operatora telekomunikacyjnego może wprowadzać odbiorców w błąd. Obiecywane przez spółkę korzyści różnią się bowiem od rzeczywistych i są uwarunkowane opłatami, o szczegółach których konsumenci mogą nie być należycie informowani. W praktyce jest bowiem tak, że abonentom korzystającym z T-mobile na kartę przyznaje się co miesiąc pakiety internetowe o wielkości 100 gigabajtów, ale maksymalnie przez 12 miesięcy i pod warunkiem, że odnawiają cyklicznie ofertę, płacąc za każdym razem co najmniej 35 zł. Kampania „1200 GB za darmo przez rok” odbywała się za pośrednictwem różnych mediów: telewizji, internetu, bilbordów ulicznych oraz w punktach sprzedaży i w sklepach sieci Żabka. Analiza tych materiałów dokonana przez UOKiK wykazała, że nawet uważny konsument nie ma możliwości poznania szczegółów promocji, gdy oprze się wyłącznie na reklamie kampanii.