Resort sprawiedliwości ma dzisiaj skierować do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu nowej ustawy, która ma cywilizować zasady franczyzy . Chodzi m.in. o to, aby mikroprzedsiębiorcy, którym nie wyszedł biznes, mogli szybciej wyplątać się z umowy i nie pomnażać swych długów. Zwłaszcza że nierzadko obciążają one też ich rodziny.