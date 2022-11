Restrukturyzacja daje możliwość wstrzymania prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zawarcia z wierzycielami układu, który dzięki redukcji zobowiązań i odroczeniu ich płatności czy konwersji wierzytelności pozwoli przedsiębiorcy wyjść z kryzysowej sytuacji. Warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań, które powstały już po jego otwarciu. Kluczowe jest też przygotowanie rozsądnych propozycji spłaty wierzycieli wraz z możliwym do realizacji planem restrukturyzacji. To wierzyciele decydują bowiem, czy zagłosują za układem i czy w efekcie zostanie on przyjęty. Propozycje układowe powinny zapewniać pokrycie wierzytelności w stopniu wyższym niż oczekiwane w postępowaniu upadłościowym.