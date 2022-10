Procedowana właśnie przez Senat ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie porządkuje kwestie pozaodsetkowych kosztów kredytów. Po pierwsze zmienia brzmienie art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, obniżając ich limit (ze 100 proc. do 45 proc. całkowitej kwoty kredytu). W stosunku zaś do pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi ustawa wprowadza do kodeksu cywilnego nowy art. 7202. Zawiera on definicję pozaodsetkowych kosztów kredytu inną niż w ustawie o kredycie hipotecznym i określa ich limit na poziomie 20 proc. (25 proc. w całym okresie spłaty pożyczki).