W praktyce zdarza się, że choć właściciel praw własności intelektualnej jest przekonany o naruszeniu, to natrafia na trudności dowodowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia w szczególności w przypadku naruszenia patentu na sposób, czyli chroniącego określony ciąg czynności technicznych. Właściciel patentu nie ma bowiem wglądu do hal produkcyjnych potencjalnego naruszyciela, a sam wniosek o potencjalnym naruszeniu wysuwa na podstawie oględzin gotowego produktu.