Ustawodawca dostrzegł ten problem i podzielając dominującą w praktyce koncepcję prolongacyjną postanowił, że okres kadencji powinien być liczony w latach – od dnia powołania, przy czym ostatni rok urzędowania członka organu musi być pełnym rokiem obrotowym. W tym zakresie doprecyzowaniu uległ art. 202 par. 2, art. 218 par. 2 oraz art. 369 par. 1 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467). Do każdego z tych przepisów zostało dodane ostatnie zdanie, które wprost wskazuje, że kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa bądź statut spółki stanowi inaczej. Tym samym członek zarządu lub rady nadzorczej nie będzie pełnił swojej funkcji krócej niż okres, na który został powołany, a jego mandat zasadniczo nie wygaśnie przed upływem kadencji, na którą został powołany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zajdą inne przesłanki wygaśnięcia mandatu, takie jak np. śmierć, rezygnacja lub odwołanie. Co ważne, zgodnie z przepisami przejściowymi znowelizowane regulacje znajdą również zastosowanie do mandatów i kadencji członków organów, które trwają w dniu wejścia ustawy w życie (czyli 13 października br.). Dla spółek kapitałowych jest to o tyle ważne, że powinny one wewnętrznie zweryfikować podstawy kadencji i mandatów obecnych członków organów. Gdy przepis przejściowy znajdzie zastosowanie, konieczne będzie zastosowanie znowelizowanych przepisów i uwzględnienie dłuższych okresów kadencji członków organów.