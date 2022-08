W uzasadnieniu inspekcja wyjaśniła, że produkcja spornego chleba jest złożonym procesem, wymagającym specjalistycznych urządzeń i nowoczesnej linii produkcyjnej. Finalnym wyrobem nie jest zaś gotowy chleb, lecz półprodukt przeznaczony do dalszego odpieczenia i magazynowany w mroźni. Co więcej, pieczywo to zawiera słód jasny pszenny (podnoszący jakość wypieku) oraz stabilizator. Zdaniem WIJHARS stosowanie określeń typu „wiejski” może odnosić się wyłącznie do produktów zawierających naturalne składniki, bez „ulepszaczy”. W przeciwnym razie konsumenci mogą być wprowadzani w błąd co do jakości towaru.