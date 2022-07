Podmiot ten jest zarejestrowany w Portoryko i oferuje klientom z całego świata udział w programie członkostwa w rejsach InCruises. Jego uczestnicy uiszczają co miesiąc opłatę subskrypcyjną w wysokości 100 dol., która jest wymieniana na tzw. dolary rejsowe o wartości prawdziwego dolara (jednakże uczestnik programu za 1 dol. otrzymuje 2 DR). Tą wewnętrzną walutą można opłacać wycieczki morskie, przy czym – w pierwszym roku uczestnictwa w programie – można wykorzystać maksymalnie 60 proc. DR, a resztę trzeba dopłacić prawdziwymi pieniędzmi. Z czasem pula do wykorzystania na rejsy stopniowo wzrasta. W piątym roku udziału w projekcie, czyli po wpłacie co najmniej 4,9 tys. dol., można już wydać 100 proc. posiadanych DR na wyprawę. Co ważne – firma rekrutuje tzw. partnerów, którym płaci za namówienie innych do wejścia do programu.