Co istotne, postępowania wyjaśniające nie są prowadzone przeciwko konkretnym podmiotom, ale jedynie w danej sprawie. Oznacza to również, że przedsiębiorcom nie stawia się zarzutów naruszenia prawa , ale jedynie wzywa do przedstawienia niezbędnych do wyjaśnienia informacji oraz dokumentów. Jeżeli nie ma podstaw do tego, by zarzucić naruszenie przepisów, sprawa zakończy się samoistnie. Jeśli jednak okaże się, że istnieją przesłanki do zarzucenia konkretnych naruszeń, procedura wyjaśniająca może przekształcić się przykładowo w postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.