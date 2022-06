Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Artykuł 296 par. 1a kodeksu karnego stanowi z kolei, że karze pozbawienia wolności do lat trzech podlega osoba, która przez niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień sprowadza choćby „bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej”. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, to zgodnie z art. 296 par. 4a k.k. ściganie przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej następuje na wniosek pokrzywdzonego.