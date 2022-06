Aby takie połączenie zaistniało, łączące się spółki muszą spełnić obowiązki określone przez k.s.h. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego – dzieje się tak w początkowym oraz końcowym etapie połączenia. Pierwsza z tych sytuacji to konieczność dokonania zgłoszenia do sądu rejestrowego planu połączenia po jego uzgodnieniu pomiędzy łączącymi się spółkami. Druga dotyczy zgłoszenia uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia w przedmiocie połączenia, co budzi wątpliwości i powoduje problemy z jego zastosowaniem.