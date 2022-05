Możliwość odstąpienia przez nabywcę od umowy z deweloperem z powodu wady istotnej sprzedawanego lokalu - takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177), która wejdzie w życie już 1 lipca. I choć nowe uprawnienie klientów odnosi się do umów dotyczących mieszkań w inwestycjach budowanych na nowych zasadach, to deweloperzy już teraz się obawiają, że ten przepis może stać się dla nich źródłem niemałych kłopotów. A wszystko przez wątpliwości związane z interpretacją pojęcia „wada istotna”. W samej ustawie nie zawarto tej definicji, przez co pojęcie jest niedookreślone. W efekcie rodzi to pole do szerokiej jego interpretacji i może w uprzywilejowanej pozycji stawiać nabywcę. Wśród deweloperów już dziś pojawiają się obawy, czy nowe przepisy nie będą nadużywane przez klientów.