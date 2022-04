Reklama

Autor: Aleksander Boltyan

Centrum Kontroli Chorób niedawno przedłużyło obowiązek noszenia maseczki w transporcie publicznym do 3 maja. Miało to dać więcej czasu na zbadanie podwariantu BA.2 omicron koronawirusa. Urzędnicy Białego Domu uznali, że biura podróży podejmą dalsze kroki w tym kierunku. Tymczasem decyzje sądu na Florydzie i w niektórych innych stanach stwierdziły, że jest to niezgodnie z właściwymi procedurami i nie ma obowiązku zakrywania ust oraz nosa w transporcie publicznym.

Biały Dom potwierdził, że nakaz noszenia maseczek już nie obowiązuje. Dlatego też Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa Transportu nie nakłada mandatów za brak maseczek. American Airlines stwierdziły w swoim oświadczeniu z 18 kwietnia, że noszenie maseczek nie jest już wymagane od klientów i członków zespołu na lotniskach w USA i podczas lotów krajowych. Jednak zostało podkreślone, że maseczki mogą być nadal wymagane podczas lotów międzynarodowych.

Krajowi przewoźnicy lotniczy, w tym Alaska Airlines, Southwest Airlines, JetBlue, United Airlines Delta i American Airlines, natychmiast oświadczyli, że maseczki nie są już wymagane dla ich pasażerów. „Maseczki są opcjonalne dla wszystkich pracowników lotnisk, członków załogi i klientów na lotniskach w USA oraz na pokładzie wszystkich samolotów w kraju, a także podczas większości lotów międzynarodowych” – twierdzi Delta Airlines. American Airlines zauważyły, że przychody z podróży służbowych i rządowych wzrosły o 27% w porównaniu z podobnymi danymi z 2019 z powodu ponownego otwarcia biur i innych ulepszeń po Covid.

Przychody United Airlines Holdings wzrosły o 9,3% w tym samym dniu po tym, jak firma z Chicago opublikowała raport za pierwszy kwartał, mówiąc również, że jest na dobrej drodze, aby przed końcem roku odnotować najwyższy kwartalny przychód w swojej historii. United Airlines i Alaska Group poinformowały, że sprzedaż biletów przekroczy poziom sprzed pandemii w bieżącym kwartale, ponieważ United Airlines przewidywały nawet 25% wzrost ruchu transatlantyckiego tego lata. Ceny biletów w USA są średnio o ponad 50% wyższe w stosunku rocznym. Jednak United Airlines twierdzi, że jego ruch, w tym segment biznesowy, rekreacyjny i cargo, pozostaje silniejszy, mimo że koszty paliwa wyraźnie nakładają dodatkową opłatę dla klientów.

Przewoźnicy wymienieni w tym artykule poinformowali, że w następnym kwartale od kwietnia do czerwca będą rentowni. Delta Air Lines wspomniała o swojej ,,historycznie dużej ilości zarezerwowanych lotów”, co potwierdza wyjątkowo duży popyt na usługi lotnicze, mimo rosnących kosztów paliwa i wysokich cen.