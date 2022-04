Nowa ustawa ma wdrożyć unijną dyrektywę ECN+. Jesienią projektem zajmował się rząd, jednak go nie przyjął. Według naszych źródeł powodem była przewidziana w nim kadencyjność prezesa UOKiK, która wzbudziła wątpliwości władz PiS. Wśród torpedujących tę inicjatywę jest wymieniana też Solidarna Polska. Tymczasem w związku z niewdrożeniem dyrektywy na czas - należało do zrobić do lutego 2021 r. - grozi nam wszczęcie procedury naruszeniowej ze strony Komisji Europejskiej.