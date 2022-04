(„Stowarzyszenie Zero Waste: brak ustawy o ROP to wsparcie dla rosyjskiej ropy”, DGP z 13 kwietnia 2022 r.).

Stowarzyszenie Zero Waste: Brak ustawy o ROP to wsparcie dla rosyjskiej ropy

EKO-PAK odnosi się również do zarzutu PSZW, że brak ustawy o ROP oznacza wspieranie Rosji jako eksportera ropy. – Wykorzystywanie agresji Rosji na Ukrainę do forsowania partykularnych celów jest wysoce niestosowne i nie powinno mieć miejsca w debacie nad zmianami polskiego systemu gospodarki odpadami . Tym bardziej że wprowadzenie parapodatku na wyroby w opakowaniach pod hasłem „ROP” nie zwiększy recyklingu, nie ograniczy wykorzystania surowców pierwotnych ani nie będzie miało w żaden sposób wpływu na wsparcie dla Ukrainy – odpowiada.

Przekonuje też, że wprowadzający opakowania z tworzyw sztucznych płacą u nas nie 5 euro za 1 tonę, ale pięć razy więcej. – Owszem, odbiega to od średniego kosztu netto zbiórki i zagospodarowania tego rodzaju odpadów , ale stawki konsekwentnie do tych kosztów się zbliżają – zaznacza.

Związek powtarza, że projekt przedstawiony przez resort oprócz tego, że jest sprzeczny z dyrektywą i Konstytucją RP, „opiera się na poborze daniny publicznej i przetransferowaniu jej (i to nawet nie w całości) do samorządów gminnych wyłącznie w celu obniżenia opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. EKO-PAK przekonuje, że nie poprawi to ani selektywnej zbiórki, ani przygotowania materiałów do recyklingu, ani nie zwiększy recyklingu jako takiego. Zdaniem organizacji „zaoszczędzone” w ten sposób pieniądze „ten sam mieszkaniec odda, i to z nawiązką, przy sklepowej kasie, kupując dowolny artykuł pierwszej potrzeby: żywność, kosmetyki czy środki higieniczne”.