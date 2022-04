Izba odwoławcza uznała jednak, że rejestracja oznaczenia słownego jest możliwa tylko w odniesieniu do klasy trzeciej. Określenie „Amsterdam Poppers” jest zbyt ogólne i opisowe, by mogło uzyskać prawa ochronne w klasie piątej, ponieważ sugerowałoby konsumentom, iż mają do czynienia z poppersami pochodzącymi z Amsterdamu. Naruszałoby to art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady UE 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Stanowi on, że nie rejestruje się oznaczeń pozbawionych odróżniającego charakteru.