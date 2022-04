WSA w Poznaniu nie miał najmniejszych wątpliwości, że spółka powinna udostępnić żądane informacje i nie może zasłaniać się ani tajemnicą przedsiębiorstwa, ani też RODO . Przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) do udostępnienia informacji publicznej zobowiązane są nie tylko władze publiczne, ale i inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Te ostatnie należy rozumieć jako powszechne, użyteczne dla ogółu. Wykonywanie zadań publicznych wiąże się z realizacją podstawowych publicznych praw obywateli. Dostęp do energii energetycznej jest jednym z takich praw. Dystrybucja tejże energii ze względu na jej znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego i poziomu życia obywateli, a tym samym urzeczywistniania dobra wspólnego, o którym mowa w art. 1 konstytucji RP, są więc zadaniami publicznymi, co wielokrotnie już przesądzono w orzecznictwie sądów administracyjnych.