Wszystko wskazuje na to, że nowe prawo wejdzie w życie później niż od 2023 r., co pierwotnie zapowiadano. Wyzwaniem jest to, jak określić jego koszty, by nie wywołać efektu proinflacyjnego

W ocenie skutków pierwotnego projektu, który skierowano do konsultacji latem ubiegłego roku, resort klimatu przyznał, że można oczekiwać negatywnego finansowego wpływu tej regulacji na obywateli. Bo koszty wynikające z wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) zostaną zapewne wliczone do cen produktów w opakowaniach. Jednocześnie argumentowano, że wnoszona przez przedsiębiorców opłata opakowaniowa dofinansuje koszty zagospodarowania śmieci w gminach, co spowoduje zmniejszenie kosztów z tego tytułu ponoszonych przez mieszkańców. Tymczasem - jak mówi nam minister - członek Rady Ministrów, szef Stałego Komitetu RM Łukasz Schreiber - przyjmowanie projektów, które będą napędzały inflację, byłoby w tym momencie bardzo niedobrym krokiem. Potwierdza tym samym swoje, wcześniej opisywane przez nas stanowisko.