Problem, o którym informował DGP, zaczyna być właśnie widoczny w praktyce. Świadczy o tym choćby apel spółdzielni mieszkaniowej w Świebodzicach. Pokazano w nim, do jak absurdalnych sytuacji prowadzą przepisy ustawy gazowej. Jak czytamy w piśmie, do celów ogrzewania i podgrzania wody spółdzielnia nabywa energię cieplną od dwóch przedsiębiorstw energetycznych. W ciągu sześciu miesięcy podniosły one stawki o niemal 100 proc., co spowodowane jest właśnie drastycznym wzrostem cen gazu. Szkopuł w tym, że - jak podkreślono w piśmie - przepisy umożliwiające korzystanie z niższych taryf nie obejmują „podmiotów koncesjonowanych produkujących ciepło z gazu na potrzeby ogrzewania gospodarstw domowych, będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych”. Doprowadziło to do kuriozalnej sytuacji, w której część mieszkańców tej samej spółdzielni rzeczywiście może płacić niższe rachunki, podczas gdy drugiej grupy (w tym przypadku 5 tys. osób) przepisy przed podwyżkami nie chronią. Zdarza się tak nawet w obrębie sąsiadujących ze sobą budynków.