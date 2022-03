Reklama

"W związku z niezwykle trudną sytuacją obywateli Ukrainy, spowodowaną bezprecedensową agresją wojsk rosyjskich na ich kraj, przygotowaliśmy dla nich specjalne regulacje probiznesowe. Celem wprowadzenia tych rozwiązań jest umożliwienie założenia i ułatwienie obywatelom Ukrainy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, którzy – co ważne – przebywają tu legalnie i mają potwierdzoną tożsamość. To kolejne z serii rozwiązań, które wspierają uchodźców wojennych, czasowo przebywających w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Resort wyjaśnił, że przepisy, które mają umożliwić otwieranie i prowadzenie firm, są adresowane do obywateli Ukrainy, przyjeżdżających do Polski w związku z działaniami wojennymi, które rozpoczęły się 24 lutego 2022 r. oraz do tych, którzy przybyli do Polski wcześniej i przebywają tu legalnie na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach (posiadają np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę).

Dodano, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego obywatele Ukrainy, będą zobligowani do posiadania numeru PESEL.

W komunikacie przypomniano, że prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawiera ona specjalną regulację prawną, która określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terytorium Polski.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski