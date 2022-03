Rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie miało olbrzymie znaczenie dla wszystkich firm, które zawierają umowy na odległość i dostarczają je pocztą czy kurierem do klientów. Niestety zdarza się, że przesyłki giną bądź też trafiają do niewłaściwych adresatów. Może to stanowić zagrożenie dla klientów, bo w umowach widnieją szczegółowe dane na ich temat, takie jak PESEL, adres czy nawet numer dowodu osobistego.