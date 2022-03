Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odrzucił ten wniosek, wskazując, że zgłoszony znak jest zbyt dosłowny i opisuje jedynie pochodzenie geograficzne towarów i usług. Oznaczenie to nie ma charakteru odróżniającego, przez co konsumenci mogliby nawet nie wiedzieć, że mają do czynienia z zastrzeżonym znakiem towarowym.