Belgijski urząd stwierdził, że system opracowany przez IAB Europe nie zapewnia bezpieczeństwa danych. Nie informuje też odpowiednio osób, na temat tego, co dzieje się z ich danymi. A używana przez IAB Europe przesłanka prawna do przetwarzania danych - uzasadniony interes - jest nieprawidłowa. Co więcej, opracowany system nie jest też zaprojektowany tak, aby chronić dane osobowe użytkowników (naruszenie zasady „privacy by design”).