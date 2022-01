Przypomnijmy, że – na mocy obowiązującej od grudnia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2243) – prezes UOKiK może nałożyć karę finansową na osobę z kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jeżeli stwierdzi, że umyślnie przyczyniła się ona do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub do stosowania klauzul niedozwolonych. Wysokość tych kar to maksymalnie 2 mln zł, a w przypadku menedżera spółki z sektora finansowego – 5 mln zł. Przepisy zaostrzono w reakcji na aferę GetBack. Wcześniej – od 2015 r. – możliwość taka istniała za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji.