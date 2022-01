Podwyżka obciążeń może być jednak jeszcze większa, bo te wyliczenia, jak pisaliśmy poniżej, nie obejmują składki zdrowotnej. Zasady jej opłacania za sprawą Polskiego Ładu zostały całkowicie przemodelowane. Jej wysokość będzie teraz zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Podstawę jej wymiaru - co do zasady - będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców odprowadzających ryczałtowy podatek będzie ona ustalana progresywnie na podstawie uzyskiwanych przychodów. Nie będzie też już można jej odliczyć od podatku na obowiązujących do tej pory zasadach.