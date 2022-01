Twórcy systemu Nutri-Score podkreślają, że został on opracowany przy udziale specjalistów z zakresu dietetyki i na podstawie wyników badań naukowych. Może on być zatem postrzegany jako rzetelne narzędzie przydatne do porównywania ogólnej wartości żywieniowej produktów, szczególnie w ramach tej samej grupy asortymentowej. Także zastosowanie kolorystyki, kojarzącej się z sygnalizacją świetlną, może decydować o skuteczności systemu w jego wpływie na decyzje podejmowane przez konsumentów w sklepach. Jednocześnie jest on dedykowany żywności średnio i wysokoprzetworzonej, często produkowanej przez koncerny spożywcze, i ma mobilizować do udoskonalania jej składu. Promowanie systemu przez dużych producentów czy też sieci handlowe przyczynia się do zwiększenia zainteresowania nim także przez mniejsze podmioty i tym samym dalszego rozprzestrzeniania się go na półkach sklepowych.