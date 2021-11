Co trzeci tego typu podmiot nie wie, kiedy nastąpi poprawa, co szósty nie daje sobie już na to żadnych szans, a niewiele mniej uważa, że do dawnej wielkości sprzedaży powróci najwcześniej za 2–3 lata. Jednocześnie niemal 4 na 10 firm udało się to, części z nich dziś wiedzie się nawet lepiej. Co o tym przesądziło? W pierwszej piątce decydujących o tym elementów znalazły się w opinii biznesu: 1. utrzymanie zatrudnienia w czasie lockdownu, 2. zwiększenie popytu, 3. utrzymanie konkurencyjnych cen, 4. brak problemów z łańcuchem dostaw, i na 5. dbałość o płynność finansową i spływ należności. Nie ma sukcesu bez troski o płynność finansową, a z tą, jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, nie jest obecnie najlepiej.