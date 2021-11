We wrześniu 2020 r. spółka Jeronimo Martins Polska wniosła skargę do Sądu Unii Europejskiej na decyzję EUIPO. Jej zdaniem przedstawione dowody nie były wystarczające. A to dlatego, że zdjęcia ze sklepów nie zawierały informacji na temat miejsca ani czasu sprzedaży – te zawarto jedynie w oświadczeniu spółki Rivella. Ponadto, zdaniem skarżącej, z oświadczenia można wywodzić, że napoje były sprzedawane jedynie na niewielkim obszarze Unii Europejskiej – we Francji oraz Niemczech.