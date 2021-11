Rozwiązania antylichwiarskie to inicjatywa wiceministra sprawiedliwości, pełnomocnika rządu ds. praw człowieka Marcina Warchoła. Zajmuje się on tym tematem od lat. Doprowadził do przyjęcia projektu w tej sprawie przez rząd w czerwcu 2019 r., jednak - z uwagi na koniec kadencji - Sejm nie zdążył wówczas uchwalić nowego prawa

Przyjęty właśnie przez SKRM projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie zakłada m.in. obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytów. W przypadku pożyczek udzielanych na 30 i więcej dni limit ten wyniesie do 10 proc. plus 10 proc. za każdy rok trwania pożyczki. Niezależnie od długości trwania pożyczki, poziom kosztów pozaodsetkowych nie będzie mógł przekroczyć 45 proc. Wprowadzony zostanie też m.in. nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi.

- Jak będziemy oceniać 2021 r. pod względem legislacji, to na pewno ten projekt znajdzie się wśród najgorzej ocenianych. To projekt bez konsultacji, tajny i niepoddany jakimkolwiek analizom. To ewidentne złamanie reguł procesu legislacyjnego - wytyka.

Za jednoczesnymi pracami nad rozwiązaniami obejmującymi instytucje pożyczkowe i lombardy opowiada się również prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Jak tłumaczy, chodzi o to, by nie pozostawiać konsumentów „na pastwę lombardów, działających obecnie w sposób nietransparentny”. - Oba te obszary należy zatem w naszej opinii regulować równolegle, wzmacniając jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług finansowych - akcentuje.

Przypomina jednocześnie działania UOKiK odnoszące się do branży pożyczkowej. W tym przepisy tarczy antykryzysowej, które znacząco ograniczyły wysokość kosztów pozaodsetkowych pożyczek i kredytów konsumenckich. - To również naszymi staraniami parlament zdecydował się na przedłużenie obowiązywania tych rozwiązań do 30 czerwca br., choć postulowaliśmy, aby obowiązywały jeszcze dłużej - tj. do 31 grudnia 2021 r. - wymienia.