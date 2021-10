DGP uzyskał uzasadnienia wyroków w dwóch takich sprawach. W pierwszej chodziło o przetwarzanie danych pewnego małżeństwa przez bank w związku z prowadzeniem rachunku. Spór dotyczył informacji marketingowej przesłanej tym klientom. Bank uważał, że miał do tego prawo, gdyż była ona przedstawiona na wyciągu z rachunku (za okres przed zamknięciem przez nich rachunku). Małżeństwo zażądało usunięcia wszystkich swych danych - nie tylko nazwisk, numerów PESEL czy adresu, ale również informacji o posiadanych wcześniej produktach banku czy numerze identyfikacyjnym nadawanym klientom. Bank odmówił, powołując się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO , czyli prawnie uzasadniony interes „w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wnioskodawców”. Prezes UODO, do którego wpłynęła skarga w tej sprawie, uznał, że przepis ten nie uprawnia do przetwarzania danych na wypadek ewentualnych, niepewnych roszczeń. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pełni podzielił tę argumentację. Skoro żadne roszczenia nie zostały jeszcze wysunięte, to nie ma przesłanek do przetwarzania danych.