A to dlatego, że produkty z oznaczeniem „GT RACING” przeznaczone są dla ogółu konsumentów. Z kolei towary ze znakami odnoszącymi się do serii gier komputerowych „Gran Turismo” mają własny rynek docelowy – interesują przede wszystkim entuzjastów wspomnianej serii. Co więcej, gracze, z racji dobrej znajomości tytułu, niewątpliwie odróżnią charakterystyczne oznaczenie „GT” do znaku „GT RACING” należącego do innego przedsiębiorcy.