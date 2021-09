Według resortu rozwoju, który przygotował projekt, można założyć, że do programu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zgodnie z dzisiejszym pułapem cen na rynku nieruchomości kwalifikowałoby się ok. 65–75 proc. transakcji na rynku pierwotnym oraz ok. 55–65 proc. na rynku wtórnym.