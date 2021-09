Ujawnienie przez firmę danych użytkowników zszokowało jej klientów (jest ich wielu także w Polsce) oraz wprawiło w konsternację specjalistów zajmujących się ochroną prywatności. A to dlatego, że do tej pory ProtonMail był uważany za jedną z nielicznych usług zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. W działaniach marketingowych firma od lat podkreśla przywiązanie do ochrony prywatności oraz deklarowała, że chroni dostęp do danych klientów nawet przed służbami. Podstawowa wersja skrzynki pocztowej ProtonMaila jest darmowa, ale za bardziej zaawansowane funkcje i zabezpieczenia trzeba płacić nawet 24 euro miesięcznie.